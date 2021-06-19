«الأرصاد» عن طقس السبت: سحب ممطرة رعدية على بعض المناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تكون سحب رعدية ممطرة السبت، تصحبها رياح نشطة على مرتفعات نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.

كما توقع مركز الأرصاد، في تقريره عن حالة طقس السبت، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض ونجران، مشيرًا إلى نشاط الرياح السطحية على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وحول حالة البحر الأحمر، قال مركز الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18 – 40 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج بين متر ومترين تصل إلى مترين ونصف في الجزء الشمالي والأوسط.

أما عن حالة الخليج العربي، فتوقع مركز الأرصاد أن تكون حركة الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 – 38 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج بين متر ومترين.