- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
دعت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الراغبين في التطوع الصحي من أطباء وممارسين صحيين لخدمة الحجيج بالمستشفيات والمراكز الصحية بمشعر منى وعرفات إلى الالتحاق بالفرص التطوعية المعلَنة عبر منصة التطوع الصحي.
وأضافت: "يمكن الاطلاع على الفرص المطلوبة من خلال الملف الآتي:
https://drive.google.com
"صحة مكة" تدعو الأطباء والممارسين الصحيين للتطوع لخدمة الحجاجهادي العصيمي الخليج 365 2021-06-19
دعت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الراغبين في التطوع الصحي من أطباء وممارسين صحيين لخدمة الحجيج بالمستشفيات والمراكز الصحية بمشعر منى وعرفات إلى الالتحاق بالفرص التطوعية المعلَنة عبر منصة التطوع الصحي.
وأضافت: "يمكن الاطلاع على الفرص المطلوبة من خلال الملف الآتي:
https://drive.google.com
19 يونيو 2021 - 9 ذو القعدة 1442
01:19 AM
19 يونيو 2021 - 9 ذو القعدة 1442
06:07 AM
للالتحاق بالفرص التطوعية بالمستشفيات والمراكز بمشعر منى وعرفات
دعت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الراغبين في التطوع الصحي من أطباء وممارسين صحيين لخدمة الحجيج بالمستشفيات والمراكز الصحية بمشعر منى وعرفات إلى الالتحاق بالفرص التطوعية المعلَنة عبر منصة التطوع الصحي.
وأضافت: "يمكن الاطلاع على الفرص المطلوبة من خلال الملف الآتي:
https://drive.google.com
، "صحة مكة" تدعو الأطباء والممارسين الصحيين للتطوع لخدمة الحجاج ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "صحة مكة" تدعو الأطباء والممارسين الصحيين للتطوع لخدمة الحجاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.