محمد بن مسعود - الدمام - للالتحاق بالفرص التطوعية بالمستشفيات والمراكز بمشعر منى وعرفات ‏دعت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الراغبين في التطوع الصحي من أطباء وممارسين صحيين لخدمة الحجيج بالمستشفيات والمراكز الصحية بمشعر منى وعرفات إلى الالتحاق بالفرص التطوعية المعلَنة عبر منصة التطوع الصحي. وأضافت: "يمكن الاطلاع على الفرص المطلوبة من خلال الملف الآتي:

https://drive.google.com "صحة مكة" تدعو الأطباء والممارسين الصحيين للتطوع لخدمة الحجاج هادي العصيمي الخليج 365 2021-06-19 ‏دعت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الراغبين في التطوع الصحي من أطباء وممارسين صحيين لخدمة الحجيج بالمستشفيات والمراكز الصحية بمشعر منى وعرفات إلى الالتحاق بالفرص التطوعية المعلَنة عبر منصة التطوع الصحي. وأضافت: "يمكن الاطلاع على الفرص المطلوبة من خلال الملف الآتي:

https://drive.google.com 19 يونيو 2021 - 9 ذو القعدة 1442 01:19 AM اخر تعديل 19 يونيو 2021 - 9 ذو القعدة 1442 06:07 AM للالتحاق بالفرص التطوعية بالمستشفيات والمراكز بمشعر منى وعرفات للالتحاق بالفرص التطوعية بالمستشفيات والمراكز بمشعر منى وعرفات ‏دعت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الراغبين في التطوع الصحي من أطباء وممارسين صحيين لخدمة الحجيج بالمستشفيات والمراكز الصحية بمشعر منى وعرفات إلى الالتحاق بالفرص التطوعية المعلَنة عبر منصة التطوع الصحي. وأضافت: "يمكن الاطلاع على الفرص المطلوبة من خلال الملف الآتي:

https://drive.google.com ، "صحة مكة" تدعو الأطباء والممارسين الصحيين للتطوع لخدمة الحجاج ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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