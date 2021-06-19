شكرا لمتابعة خبر عن الخضيري: لا يوجد طعام سيء وضار "الضرر بطريقتك" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات فهد الخضيري، أنه لا يوجد طعام سيء أو ضار، لكن الضرر يتمثل في طريقة تناول الطعام.

وقال الخضيري: "الضرر بطريقتك، إما مبالغتك بالكمية، فيضّر أو تصاب بالتخمة، أو بطريقة التحضير والطهي، تحرقه فيتسرطن، أو تضيف زيوت مهدرجة وملح زائد أو سكر زيادة".

وأشار إلى أن السلوك بعد الأكل قد يسبب أيضا ضررا، قائلا: "تنام، تدخن، فتسمم جسمك"، مضيفا: "الخلل في طريقتك لتناول بعض الأغذية والسلوك المعيشي، فراجع ذلك".