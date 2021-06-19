شكرا لمتابعة خبر عن بلدية تيماء تنفذ مشروع تسوير مقبرة "جو الأزيور" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمود البلوي (صدى):

نفَّذت بلدية محافظة تيماء مشروع تسوير مقبرة (جو الأزيور) الواقعة غرب قرية العسافية بالحواجز الحديدية مما يحفظ للموتى كرامتهم وحرصا عليها من الدهس والعبث كون القبور في منطقة مكشوفة للمارة وعابري الطريق.

ويعتبر هذا المشروع ضمن أولويات المشاريع لدى الوزارة للمحافظة على القبور وحرمتها.

من جانبه شكر المواطن سلطان صغير والمواطن مناور حمود عجيان رئيس بلدية محافظة تيماء لدعم هذه المشاريع وأخذها بعين الاعتبار بالإضافة مقدمين شكرهم إلى رئيس مركز أبيط الاستاذ/ فهد عايد العنزي على تفانيه الغير مستغرب أثناء تنفيذ المشروع.

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