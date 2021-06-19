كورونا يفتح قضية سلامة المختبرات

بعد أن دعا الرئيس جو بايدن مجتمع الاستخبارات الأمريكية إلى «مضاعفة الجهود لتحديد منشأ جائحة كورونا » ويستند هذا التفويض إلى تقرير استخباراتي أمريكي جديد. أشار إلى إصابة العديد من عمال المختبرات في معهد ووهان الصيني لعلم الفيروسات بالمرض في خريف عام 2019 «بأعراض تتوافق مع كل من كورونا والأمراض الموسمية الشائعة»، مما يفتح مجالا آخر في قضية سلامة المختبرات.

وكانت التهمة الموجهة إلى مجتمع الاستخبارات هي تحديد ما إذا كان الفيروس قد نشأ عن اتصال الإنسان بحيوان مصاب أو من حادث معمل.

سلامة المختبرات

بغض النظر عن السيناريوهات المسؤولة عن الجائحة الحالية يمكن تعلم بعض الدروس المهمة لتقليل مخاطر حدوث وباء آخر. أولاً وقبل كل شيء، ضمان أن العلماء وفنيي المختبرات يستخدمون إجراءات السلامة البيولوجية والأمن البيولوجي المناسبة في جميع الأوقات عند العمل مع مسببات الأمراض البيولوجية. تضمن السلامة الحيوية حماية العمال من مسببات الأمراض، بينما يمنع الأمن البيولوجي من إطلاق مسببات الأمراض عن غير قصد في البيئة، ويتم حمايته من أولئك الذين قد يسعون إلى استخدامها لأغراض غير مشروعة، تتطلب السلامة البيولوجية والأمن البيولوجي التدريب والتعليم والمعدات المناسبة لأولئك الذين يعملون مع مسببات الأمراض البيولوجية.

سيناريو النشأة

في السيناريو الأول حيث كان الفيروس قد هرب من المختبر، فإن المعنى الضمني هو أن البحث عن هذا النوع من الفيروسات كان يتم إجراؤه في المختبر، وربما حتى اكتساب البحث الوظيفي، والذي يتضمن تغيير النمط الجيني للممرض لإحداث مكاسب أو خسارة في الوظيفة المطلوبة مثل القدرة على التكرار بكفاءة. يمكن أن تكون هذه المعلومات مفيدة جدًا في فهم وظيفة العامل الممرض وتطوير الإجراءات الطبية المضادة، ويمكن أن يكون لها أيضا عواقب سلبية إذا لم يتم إجراؤها في الاحتواء المناسب وهرب الفيروس من المختبر.

تداعيات البيئة

سينتج السيناريو الثاني عن تداعيات تحدث في الطبيعة. يحدث هذا عندما يكون البشر والأنواع الحيوانية على اتصال وثيق. لسوء الحظ، تحدث هذه التداعيات بوتيرة أكبر. المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة عام 2003 ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية كلاهما من الفيروسات التاجية المرتبطة بكورونا، والتي يبدو أنها نتجت عن مثل هذه الآثار غير المباشرة.

سيناريوهات بديلة

هناك نوعان من السيناريوهات البديلة التي يمكن النظر فيها أيضًا. الأول سيكون حدثًا غير مباشر حيث كان باحثون من مختبر - ربما معهد ووهان الصيني لعلم الفيروسات الذي يدرس فيروسات كورونا - يبحثون عن عزلات لفيروسات الخفافيش التاجية في الكهوف القريبة. ربما لم يكونوا يرتدون معدات الحماية الشخصية المناسبة، أو لم يقوموا بإزالة التلوث بشكل صحيح بعد مغادرة المختبر، أو قاموا بتأمين عيناتهم وإغلاقها بشكل غير كافٍ. لا يجب أن تتضمن فيروسات كورونا التي جمعوها. بدلاً من ذلك، كان من الممكن أن يكون بالقرب من الجينات الجينية التي من خلال التكاثر، تحولت وأصبحت متغيرات الفيروس