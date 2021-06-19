شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتفاء بـ«عالمي» أنيميا الخلايا المنجلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشارك المملكة دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي لأنيميا الخلايا المنجلية الذي يصادف الـ 19 من يونيو من كل عام، بهدف تثقيف وتوعية المجتمع خاصة المصابين به.

ويعرف طبيا فقر الدم المنجلي بأنه مجموعة من اضطرابات خلايا الدم الحمراء الموروثة، حيث تكون خلايا الدم الحمراء الصحية مستديرة، وتتحرك عبر الأوعية الدموية الصغيرة لنقل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم ؛ ولكن في الشخص المصاب به، تصبح خلايا الدم الحمراء صلبة ولزجة، وتبدو على شكل حرف «C»، وتموت الخلايا المنجلية مبكراً ؛ مما يؤدي إلى نقص مستمر في خلايا الدم الحمراء، فعندما تتحرك عبر الأوعية الدموية الصغيرة، تعلق وتسد تدفق الدم؛ مما يؤدي إلى الشعور بالألم ومشاكل خطيرة أخرى مثل: العدوى، ومتلازمة الصدر الحادة، والسكتة الدماغية. وركزت وزارة الصحة ممثلة في الوكالة المساعدة للطب الوقائي خلال برامجها وأنشطتها التوعوية حول أنيميا الخلايا المنجلية، بشرح أعراض فقر الدم المنجلي، كنوبات من الألم، والانتفاخات في الأيدي والقدمين، وقابلية الإصابة بالعدوى مراراً وتكراراً، وتأخر النمو أو البلوغ، ومشاكل في الرؤية، حيث يصيب هذا المرض ملايين الناس حول العالم.