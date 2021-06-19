شكرا لقرائتكم خبر عن «تطوير الشرقية» و«النفقة العامة» على طاولة الشورى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يناقش مجلس الشورى الثلاثاء القادم، تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لصندوق النفقة للعام المالي 1441/1442هـ، إضافة إلى تقرير آخر من لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية للعام المالي 1441/1442هـ.

الشؤون الإسلامية

ويصوت مجلس الشورى في جلسته الرابعة والثلاثين التي يعقدها الاثنين القادم على قراره بشأن ما تضمنه تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية من توصيات بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1441/1442هـ، وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.

الاقتصاد والطاقة

ويناقش المجلس في جلسته التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1441/1442هـ، وذلك بعد أن أتمت لجنة الاقتصاد والطاقة دراسة التقرير وقدمت عليه عددا من التوصيات. وأكدت لجنة الاقتصاد والطاقة -وفقاً لتقريرها الذي سيُعرض أمام المجلس- أهمية تمكين وزارة التجارة من الاستمرار في تقديم حزم الدعم المالي واللوجستي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن القطاعات المتضررة من الآثار المترتبة على جائحة كورونا بما يتناسب مع الميزانيات المرصودة بالتنسيق مع وزارة المالية.

مراقبة وتقييم

وبينت اللجنة أن جائحة كورونا أثرت بشكل كبير وألقت بظلها على عاتق الوزارة مسؤوليات لتجاوز الأزمة والتغلب عليها، مؤكدة أن الوزارة عملت على معالجة هذه التحديات بتنفيذ حزمة من المبادرات لتخفيف آثار هذه الجائحة وخاصة على المنشآت التجارية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. كما رأت اللجنة في تقريرها أهمية الإسراع في تطبيق ومراقبة وتقييم المحور التنفيذي الخاص في برنامج مكافحة التستر التجاري، مؤكدة أن الوزارة كان لها دور في حوكمة وتفعيل البرنامج الوطني لمكافحة التستر وأن الجانب التنفيذي للبرنامج بحاجة إلى تسريع في تطبيقه نظراً للأضرار الاقتصادية المترتبة لظاهرة التستر كخلق المنافسة غير المشروعة، وانتشار حالات الغش، وازدياد معدلات البطالة واحتكار بعض الأنشطة التجارية.

الحج والإسكان

ويناقش المجلس في جلسة الثلاثاء، تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة للعام المالي 1441/1442هـ، فيما يصوت بعد ذلك على توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 1441/1442هـ.

التعليم الإلكتروني

ويحسم المجلس قراره بالتصويت على ما تضمنه تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة من توصيات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1441/1442هـ، كما أدرج المجلس تقريرا مقدما من لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني للعام المالي 1441/1442هـ.

ديوان المظالم

ويناقش المجلس تقريرا مقدما من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لديوان المظالم المتعلق بالأعمال الإدارية للعام المالي 1441/1442هـ، إضافة إلى تقرير آخر من لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية للعام المالي 1441/1442هـ.