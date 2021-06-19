شكرا لقرائتكم خبر عن 2900 مستفيد من العيادات المتنقلة بالخوخة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استفاد 2.925 شخصا من الخدمات العلاجية للعيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، خلال المدة من 3 حتى 9 يونيو 2021م.

وراجع عيادة الوبائيات 430 مستفيدا، وعيادة الطوارئ 123 مستفيدا، وعيادة الباطنية 1,524 شخصا، فيما راجع عيادة الأطفال 138 مراجعا، وعيادة الصحة الإنجابية 260 حالة، وعيادة التغذية العلاجية 43 مستفيدا، وعيادة التوعية والتثقيف 183 شخصا، كما راجع قسم التضميد والجراحة 220 مستفيدا، والإحالة الطبية 4 مستفيدين. كما أجري 1,745 فحصا مخبريا، وصُرفت الأدوية لـ 2,449 فردا، فيما راجع قسم الرعاية الصحية 861 مريضا، وقسم نقل الدم 10 مستفيدين، وراجع قسم التوليد 11 مراجعا.