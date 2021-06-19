شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 سلة غذائية للاجئي الروهينجا في بنغلاديش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية للاجئين الروهينجا والأسر الأكثر احتياجا في بنغلاديش، بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي، حيث جرى توزيع 1,000 سلة غذائية أمس الأول في مدينة غازي بور بمقاطعة دكا، استفاد منها 5,000 فرد.

ويستهدف المركز توزيع وتأمين 80 ألف سلة غذائية لـ 500 ألف فرد من اللاجئين الروهينجا والأسر الأكثر احتياجا في بنجلاديش، وذلك دعما لخطة الاستجابة السريعة للتخفيف من معاناتهم.