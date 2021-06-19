شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات طبية لـ 436 مريضا بمخيم الزعتري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول خدماتها الطبية لـ436 مريضا في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن. واستقبلت عيادات الطب العام 192 مريضا، كما استقبلت عيادات الأطفال 59 مريضا، واستقبل قسم الطوارئ 37 مريضا، وراجع 22 مريضا عيادتي الأسنان. كما استقبلت 47 مريضة في العيادة النسوية وتمت معاينتهن وفحصهن وصرفت الأدوية اللازمة لهن، وأجرت 59 تحليلا لـ 22 مريضا بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، و54 صورة أشعة لـ 31 مريضا، وإعطاء 39 لقاحا لـ 16 مريضا، كما استقبلت عيادة إنقاذ الطفل 10 مرضى، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 316 وصفة طبية.