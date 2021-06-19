شكرا لقرائتكم خبر عن بعد العواصف الرملية.. إزالة الرمال من طرق الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية، أعمال إزالة الرمال من طريق «الرياض - الدمام»، وطريق «الهفوف - خريص»، إضافةً إلى طرق قرية العليا، وطرق «الهفوف - العقير»، و«العيون - العقير»، و«الهفوف - الرياض»، جراء العواصف الرملية، وذلك ضمن أعمال الصيانة الدورية.

وانتهى فرع وزارة النقل، من إصلاح جسر النابية، على طريق «أبو حدرية»، وذلك ضمن أعمال الصيانة الوقائية، من خلال أحدث التقنيات المستخدمة، إضافةً إلى استبدال مساند التحميل، وصيانة هيكل الجسر الخرساني، وتخفيض منسوب الأسفلت أسفل الجسر؛ لتحقيق الارتفاع المطلوب.

وأعادت وزارة النقل فتح طريق «السفانية - حفر الباطن» للحركة المرورية بطول 22.3 كم بعد الانتهاء من إعادة إنشاء الطريق ضمن أعمال الصيانة، التي تقوم بها الوزارة لضمان راحة وسلامة مرتادي طرقها.

كان فرع النقل، قد انتهى من إصلاح الطريق الدائري الشمالي والجنوبي بمحافظة الأحساء، وذلك بطول 38 كيلو مترًا، في مواقع متفرقة باتجاه العكسي والرئيسي، بالكشط وإعادة السفلتة لمسار الشاحنات، وذلك ضمن أعمال الصيانة.