شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق محلين غير مرخصين بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت بلدية جنوب حفر الباطن، محلين تجاريين؛ لعدم وجود ترخيص، وذلك ضمن جولاتها الرقابية المستمرة على المحلات التجارية.

فيما واصلت بلدية شرق حفر الباطن رفع الأنقاض ومخلفات البناء مجهولة المصدر بالمحافظة، بواقع 578 مترًا مكعبًا، امتدادًا لجهود أمانة حفر الباطن في معالجة التشوه البصري.

وتواصل بلدية شرق حفر الباطن جولاتها الميدانية على مخالفي نهل الرمال مع حجز المعدات المخالفة.

كان قسم النظافة ببلدية الذبيبة التابعة لأمانة حفر الباطن، قد كثف الأعمال اليومية بتنظيف الشوارع والأحياء السكنية من الأتربة والمخلفات المشوهة للمظهر العام، وذلك استمرارًا للجهود المبذولة في تحسين المشهد الحضري.