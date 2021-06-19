شكرا لقرائتكم خبر عن جولات رقابية على ورش الحدادة بعريعرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت بلدية عريعرة، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، جولات رقابية على ورش الحدادة؛ لمتابعة العرض خارج المحلات، وعدم تراكم النفايات، وذلك في إطار جهودها المستمرة في مبادرة معالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

وكثفت فرق الطوارئ في بلدية عريعرة جهودها وتسخير جميع معدتها و آليتها لرفع وإزالة جميع العوائق التي خلفتها موجة الغبار التي تضرب المنطقة، من خلال إزاحة الرمال من الشوارع الرئيسة والفرعية ومداخل المراكز والهجر التابعة لها.

وواصلت بلدية عريعرة أعمالها في ري المسطحات الخضراء والأشجار والشتلات والنخيل في جميع الشوارع الرئيسة والفرعية والميادين والحدائق.

وعملت البلدية على تكريب النخيل في جميع الشوارع الرئيسة والفرعية والحدائق والساحات العامة لمعالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري.

وعززت بلدية عريعرة جولاتها الرقابية على الأسواق، لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين وتم خلال الجولة رصد محلات مخالفة، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية عليها.