شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب طلاب «البيطرية» على علاج الحيوانات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت الوحدة البيطرية بالدمام، التابعة لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، برنامج التدريب الصيفي، بمشاركة عدد من طلاب كلية الطب البيطري، بجامعة الملك فيصل بالأحساء، وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة البيئة والمياه والزراعة، والجامعة في مجال التعليم والتدريب، بهدف رفع مهارات التعامل مع المستفيدين في تقديم الخدمات البيطرية ورفع كفاءة ومهارات المتدربين.

تطبيق عملي

وتضمن البرنامج، الذي استمر لمدة شهر، تطبيقا عمليا عن ممارسة الطب والعلاج للحيوانات التي ترد العيادة البيطرية، وإجراء العمليات الجراحية الطارئة والتعرف على سبل مكافحة الأمراض الوبائية والمعدية وفق جدول التحصينات الدورية، والاطلاع على طرق الفحص الظاهري وأخذ العينات اللازمة من الحيوانات المستوردة، أو المصدرة، من خلال تطبيق إجراءات الحجر الحيواني، إضافة إلى زيارات ميدانية لمشاريع الإنتاج الحيواني، وإسطبلات الخيل، ومشاريع الاستزراع السمكي، بالتعاون مع مركز أبحاث الثروة السمكية بالمنطقة الشرقية، وبعض المنشآت البيطرية، شملت عيادات وصيدليات بيطرية بالقطاع الخاص، وذلك لكسب المتدرب مزيد من الاطلاع والمعرفة التطبيقية، مع تقديم ورشات عمل في صحة وسلامة الغذاء والمنتج النهائي من للغذاء من أصل مصدر حيواني.

جسور التعاون

من ناحيته أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري، استعداد الفرع ومكاتبه والوحدات التابعة له على مد جسور التعاون بينهم وبين جميع الجهات الحكومية، والخاصة، فيما فيه الصالح العام، وفق برنامج تدريبي يتوافق مع احتياجات سوق العمل لتهيئة المتدربين مستقبلا، والتي تواكب أهدافه مع رؤية المملكة 2030.