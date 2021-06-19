شكرا لقرائتكم خبر عن نزح التجمعات من شوارع الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت الإدارة العامة للنظافة، التابعة لأمانة محافظة الأحساء، جدولة أعمال نزح تجمعات الرمال من الطرق -حسب الأولوية-، على أثر ما خلفته الموجة الغبارية.

كانت المنطقة الشرقية قد شهدت عواصف ترابية أدت إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، مع نشاط ارتفاع الرياح السطحية، ووصلت سرعة الرياح السطحية معها إلى أكثر من 50 كم/ساعة، وشملت «الأحساء، الجبيل، الخبر، الدمام، القطيف، النعيرية، بقيق، رأس تنورة، الخفجي، النعيرية، قرية العليا».