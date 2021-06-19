شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3 مخالفات صحية في 25 زيارة بالظهران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت بلدية الظهران، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، 3 مخالفات للإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس « كورونا » المستجد «كوفيد-19»، وذلك خلال 25 زيارة على المنشآت الصحية والتجارية للتأكد من التزامها بالاجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وتكثف بلدية الظهران جولاتها الرقابية على الأسواق، والمنشآت التجارية، ومنشآت الصحة العامة، للتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية، للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، ومنها ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وقياس درجات الحرارة، وتوفير المعقمات والمطهرات، إضافة إلى تفعيل تطبيق «توكلنا» كشرط إلزامي لدخول المنشآت، وذلك ضمن مبادرة «امتثالك أمانة».

على جانب آخر، واصلت إدارة الإنارة والكراج، التابعة لبلدية الظهران، أعمالها في استبدال أعمدة الإنارة القديمة، وتركيب أعمدة جديدة بحي الدوحة الشمالية.