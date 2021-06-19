شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة افتتاح 8 مساجد بعد تعقيمها في 6 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، افتتاح 8 مساجد، بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 6 مناطق ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 132 يوما 1604 مساجد، في إطار الحرص على سلامة المصلين.

أوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها هي: مسجدان في كل من منطقتي نجران والباحة، ومسجد واحد في كل من مناطق: الرياض والشرقية والقصيم والحدود الشمالية.

وبينت أن تلك الإجراءات المتخذة هي لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، إضافة إلى عمليات النظافة والصيانة المستمرة لجميع المساجد، داعية المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم إلى المساجد.