شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة تطبيق الاشتراطات اللازمة لـ«التبرع بالدم» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشرفت صحة محافظة الأحساء، على حملات التبرع بالدم، مع متابعة تطبيق الاشتراطات اللازمة لعملية التبرع، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، والذي يستهدف إذكاء الوعي العالمي بشأن الحاجة إلى الدم المأمون، ومنتجات الدم المأمونة لعمليات النقل، وبشأن الإسهام الحيوي للمتبرعين طوعا، ودون مقابل بالدم للنظم الصحية الوطنية.

وجاء شعار اليوم العالمي للمتبرعين بالدم في عام 2021 هو «تبرع بالدم واجعل العالم ينبض بالحياة»، وتسلط هذه الرسالة الضوء على إسهام المتبرعين بالدم إسهاما أساسيا في الحفاظ على نبضات قلب العالم، بإنقاذ الأرواح وتحسين صحة الآخرين، إضافة إلى تعزيز الدعوة العالمية إلى تبرع المزيد من الناس في جميع أنحاء العالم بالدم بانتظام والإسهام في تعزيز الصحة.

على جانب آخر، واصلت صحة الأحساء جولاتها الميدانية للحد من انتشار فيروس «كورونا».