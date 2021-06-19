شكرا لقرائتكم خبر عن التعافي يصل إلى 96%.. و11 ألف حالة «كورونا» نشطة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 1236 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، أمس، ليصل إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 471,959 حالة، من بينها 11,050 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 1496 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

تعافٍ ووفاة

ورصدت تعافي 1050 حالة إضافية؛ ليصل إجمالي حالات التعافي 453,259 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات 7650 حالة وفاة، وبذلك تبلغ نسبة التعافي من كورونا في السعودية 96%، ونسبة الحالات النشطة 2.34%، ووفاة 15 حالة؛ لتصل نسبة الوفيات إلى 1.62%.

بروتوكول جديد

كانت وزارة الـصحة قد أتاحت إجراء 3 فحوصات كورونا كل شهر وذلك وفقا للبروتوكول الجديد لـ فحص PCR لفيروس «كوفيد 19 -» في المملكة وذلك عبر حجز موعد من خلال مراكز تأكد عبر تطبيق صحتي والالتزام بالحضور حسب الموعد المحدد.

وجددت الوزارة التأكيد على أن اللقاح يُسهم في الوصول إلـى تحقيق المناعة المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية.

أعلى الإصابات

وفيما يتعلق بالمناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، جاءت كالتالي: مكة المكرمة 372، الرياض 240، المنطقة الشرقية 213، عسير 115، جازان 89، المدينة المنورة 65، القصيم 48، نجران 24، الباحة 21، حائل 18، تبوك 18، الحدود الشمالية 9، الجوف 4.