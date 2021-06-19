شكرا لقرائتكم خبر عن 1400 جولة رقابية تغلق 6 منشآت مخالفة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت أمانة المنطقة الشرقية، 6 منشآت مخالفة، وحررت 87 مخالفة لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية وتطبيق «توكلنا»، وكذلك المخالفات البلدية في تلك المنشآت، وذلك في 1499 جولة رقابية، يوم أمس الأول، منها 12 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، ضمن جهودها في تكثيف الجانب الرقابي لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة « كورونا ».

وأكدت أمانة الشرقية استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة «ممتثل» بمدن ومحافظات المنطقة، داعية الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن مخالفات المنشآت، التي لم تتقيد بالإجراءات الاحترازية، عبر مركز البلاغات 940، لمعالجتها.