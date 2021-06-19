شكرا لمتابعة خبر عن "الأحوال المدنية" توضح مميزات خدمة "أشر" للتخاطب مع الصم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عن مميزات خدمة "أشر" المطورة المطورة للتخاطب مع الأشخاص الصم، وضعاف السمع.

وأوضحت الأحوال المدنية، أن خدمة "أشر" تتيح للموظف أو المستفيد التواصل عبر تقنية QR code مع مترجم للغة الإشارة في مركز الاتصال المرئي الموحد من خلال نقاط الاتصال في كل محطات تقديم الخدمة حول المملكة.

وأشارت إلى أنه من مميزاتها سهولة التواصل عبر تقنية QR code، وتقييم فوري للخدمة، واعتماد المستفيد على نفسه، كما أنها خدمة سريعة في وقت قياسي، ومتوفرة في كل مكاتب الأحوال المدنية النسائية والرجالية.