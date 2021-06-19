كناز أبوزنادة.. أول سعودية ترخص كإخصائية في «الأجنة الإكلينيكية»

الرياض - محمد عبدالله - حصلت المواطنة كناز أبوزنادة على ترخيص درجة الماجستير في علم الأجنة الإكلينيكية من جامعة أكسفورد البريطانية، لتكون بذلك أول سعودية يتم تصنيفها وترخيصها كإخصائية مختبرات في علم الأجنّة من جانب الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وقالت أبوزنادة، خلال مداخلة مع برنامج «يا هلا» على «روتانا خليجية»: بعد الانتهاء من البكالوريوس بدأت أفكر في الخطوة المقبلة للدراسة، ووجدتني ميالة لتخصص لعلم الأجنة، فرحت أبحث عن الجامعات التي يمكنها أن توفر لي هذه الفرصة، وأكسفورد كانت ضمن القائمة.

وأضافت المواطنة كناز: بعد عام من مشقة التقديم في الجامعة، توجهت إلى بريطانيا للحصول على الماجستير في علم الأجنة الإكلينيكية.

وأشارت إلى أن دافعها لهذا التخصص يرجع إلى أن هناك الكثير من الأمراض الشائعة في المجتمع العربي والسعودي المرتبطة بهذا التخصص، ومنها متلازمة «تكيسات المبايض»، التي تُصعّب القدرة على الإنجاب، كما أنني أحرص على صحة المرأة وبناء المجتمع.

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