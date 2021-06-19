«تعليم مكة» تفوز بعدة جوائز في مسابقة «مدرستي تبرمج»

الرياض - محمد عبدالله - حصدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، على عدد من الجوائز في مسابقة «مدرستي تبرمج» على مستوى المملكة.

وأطلقت وزارة التعليم مسابقة «مدرستي تبرمج»، بهدف تحقيق أحد المرتكزات الرئيسية لرؤية المملكة 2030 في تعزيز ثقافة البرمجيات الحاسوبية وتوظيفها في تطوير مهارات الطلبة، وترسيخ مفهوم التحوّل إلى مجتمع المعرفة الرقمية، إضافة إلى تهيئة الطلبة للمنافسة المحليّة والدوليّة، والدخول في المنظومة العالميّة المعرفيّة لتحقيق التنمية الوطنيّة المستدامة.

جاء إعلان فوز «تعليم مكة» بالجوائز خلال الحفل الختامي للمسابقة، الذي أقيم برعاية وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، الذي سلّم الجوائز التي حققتها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة لفوزها بجائزة إدارة التعليم الأكثر تفاعلًا لمسابقة «مدرستي تبرمج».

تسلّم الجائزة المدير العام للتعليم بـ«تعليم مكة» الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، بحضور عدد من مسؤولي وزارة التعليم ومديري التعليم والفائزين، وجاء في فئة المدارس الأكثر تفعيلاً مدرسة 135 الابتدائية بمكتب غرب مكة، وفي فئة المعلمين الأكثر تفعيلًا المعلمة ريم الثبيتي من مدرسة الفضل الأهلية الابتدائية بـمكتب غرب مكّة.

وأكد المدير العام للتعليم بـ«تعليم مكة» أهمية هذه المسابقة في تحفيز القدرات التعليمية والتقنية واستثمارها، وتشجيع الطلاب والطالبات على تعلُّم الأساسيات المتعلقة بالتقنية، إلى جانب تنمية مهاراتهم في التفكير الناقد والتحليل المنطقي، والفهم وحل المشكلات، والإبداع والابتكار، وتعزيز التفكير الخوارزمي وتنمية قدرة الطلاب والطالبات على الربط بين مفاهيم علوم الحاسب الآلي والعالم الحقيقي.

يذكر أن مسابقة «مدرستي تُبرمج» شهدت مشاركة (4,766,205) متسابقين من الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور ومنسوبي التعليم وأفراد المجتمع منذ انطلاقتها في بداية شهر شعبان الماضي حتى نهاية المرحلة الأولى في 17 رمضان، وأطلقتها وزارة التعليم بالتعاون مع شركة مايكروسوفت لتعزيز ثقافة البرمجة الحاسوبية، وتحسين أداء الطلاب والطالبات، وتنمية مهاراتهم وتأهليهم للمسابقات العالمية، وبلغت نسبة مشاركة أولياء الأمور ٥٨٩١٦، وبلغ مجموع عدد التفاعل الإعلامي مع المسابقة ٣٩٤٣٠.