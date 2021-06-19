«توكلنا»: إتاحة عرض رخصة القيادة عبر التطبيق

الرياض - محمد عبدالله - أعلن تطبيق «توكلنا»، الجمعة، إتاحة استعراض واستخدام رخصة القيادة، عبر التطبيق، بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في منصة «أبشر».

ونشر تطبيق «توكلنا»، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنفوجرافًا، تحت عنوان «رخصتك في جوالك»، قائلًا: رخصتك في توكلنا مُعتمدة وموثوقة.. الآن تستطيع عرضها عبر #تطبيق_توكلنا للجهات المختصة.

يذكر أن عدد المستخدمين المسجلين في تطبيق «توكلنا» بالمملكة العربية السعودية، تجاوز 21 مليون مستخدم منذ إطلاقه في بداية جائحة كورونا، بهدف الحد من انتشار الفيروس.