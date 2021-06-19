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«توكلنا»: إتاحة عرض رخصة القيادة عبر التطبيق

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الرياض - محمد عبدالله - أعلن تطبيق «توكلنا»، الجمعة، إتاحة استعراض واستخدام رخصة القيادة، عبر التطبيق، بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في منصة «أبشر».

ونشر تطبيق «توكلنا»، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنفوجرافًا، تحت عنوان «رخصتك في جوالك»، قائلًا: رخصتك في توكلنا مُعتمدة وموثوقة.. الآن تستطيع عرضها عبر #تطبيق_توكلنا للجهات المختصة.   

يذكر أن عدد المستخدمين المسجلين في تطبيق «توكلنا» بالمملكة العربية ، تجاوز 21 مليون مستخدم منذ إطلاقه في بداية جائحة ، بهدف الحد من انتشار الفيروس.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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