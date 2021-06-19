شرطة الرياض تطيح بمواطن تحرش بطفل وتسبب في إيذائه بسلوكيات منافية للآداب

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة منطقة الرياض، القبض على مواطن، تحرش بطفل وتسبب في إيذائه بسلوكيات تتنافى مع القيم الإسلامية والآداب العامة وتصوير ذلك ونشره عبر مواقع التواصل.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، إنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي لتحرش شخص بطفل وإيذائه بسلوكيات تتنافى مع القيم الإسلامية والآداب العامة وتصوير ذلك ونشره، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر.

وأكد متحدث شرطة الرياض اتخاذ التدابير والإجراءات النظامية لحماية الطفل، وجرى إيقاف المتهم واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.