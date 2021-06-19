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أهدر المنتخب الإنجليزي فرصة التأهل المبكر إلى ثمن نهائي بطولة كأس أوروبا 2020، بتعادله سلبياً بدون أهداف مع ضيفه المنتخب الاسكتلندي مساء يوم الجمعة، وذلك في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين على ملعب ويمبلي في العاصمة لندن، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة يورو 2020.
وتفصيلاً، ارتفع رصيد إنجلترا إلى 4 نقاط بالتساوي مع التشيك متصدرة المجموعة بفارق الأهداف، فيما حصدت اسكتلندا أول نقطة لها في البطولة بعد الخسارة من التشيك في الجولة الأولى.بطولة أمم أوروبا يورو 2020 بطولة كأس أمم أوروبا
19 يونيو 2021 - 9 ذو القعدة 1442 12:35 AM
ارتفع رصيده إلى 4 نقاط ليتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن منتخب التشيكيورو 2020.. إنجلترا يهدر فرصة التأهل المبكر بتعادل سلبي أمام اسكتلندا
أهدر المنتخب الإنجليزي فرصة التأهل المبكر إلى ثمن نهائي بطولة كأس أوروبا 2020، بتعادله سلبياً بدون أهداف مع ضيفه المنتخب الاسكتلندي مساء يوم الجمعة، وذلك في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين على ملعب ويمبلي في العاصمة لندن، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة يورو 2020.
وتفصيلاً، ارتفع رصيد إنجلترا إلى 4 نقاط بالتساوي مع التشيك متصدرة المجموعة بفارق الأهداف، فيما حصدت اسكتلندا أول نقطة لها في البطولة بعد الخسارة من التشيك في الجولة الأولى.
، يورو 2020.. إنجلترا يهدر فرصة التأهل المبكر بتعادل سلبي أمام اسكتلندا ،
المصدر : الخليج 365
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