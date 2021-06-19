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يورو 2020.. إنجلترا يهدر فرصة التأهل المبكر بتعادل سلبي أمام اسكتلندا

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محمد بن مسعود - الدمام - ارتفع رصيده إلى 4 نقاط ليتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن منتخب التشيك

أهدر المنتخب الإنجليزي فرصة التأهل المبكر إلى ثمن نهائي بطولة كأس أوروبا 2020، بتعادله سلبياً بدون أهداف مع ضيفه المنتخب الاسكتلندي مساء يوم الجمعة، وذلك في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين على ملعب ويمبلي في العاصمة لندن، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة يورو 2020.

وتفصيلاً، ارتفع رصيد إنجلترا إلى 4 نقاط بالتساوي مع التشيك متصدرة المجموعة بفارق الأهداف، فيما حصدت اسكتلندا أول نقطة لها في البطولة بعد الخسارة من التشيك في الجولة الأولى.بطولة أمم أوروبا يورو 2020 بطولة كأس أمم أوروبا

19 يونيو 2021 - 9 ذو القعدة 1442 12:35 AM

ارتفع رصيده إلى 4 نقاط ليتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن منتخب التشيك

يورو 2020.. إنجلترا يهدر فرصة التأهل المبكر بتعادل سلبي أمام اسكتلندا
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أهدر المنتخب الإنجليزي فرصة التأهل المبكر إلى ثمن نهائي بطولة كأس أوروبا 2020، بتعادله سلبياً بدون أهداف مع ضيفه المنتخب الاسكتلندي مساء يوم الجمعة، وذلك في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين على ملعب ويمبلي في العاصمة لندن، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة يورو 2020.

وتفصيلاً، ارتفع رصيد إنجلترا إلى 4 نقاط بالتساوي مع التشيك متصدرة المجموعة بفارق الأهداف، فيما حصدت اسكتلندا أول نقطة لها في البطولة بعد الخسارة من التشيك في الجولة الأولى.

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المصدر : الخليج 365

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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