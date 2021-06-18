شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 45 بسطة مخالفة.. ومصادرة 271 كرتون «فاكهة وخضراوات» بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت بلدية وسط الدمام، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، حملة مكثفة على الباعة الجائلين في حي السوق بالمنطقة المركزية وسط الدمام، وذلك بمشاركة فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، وشعبة الأمن الوقائي بشرطة الدمام، وذلك ضمن جهودها للحد من ظاهرة البيع، والافتراش العشوائي في الأسواق.

ورافقت عدسة ”الخليج 365” الجهات المشتركة، أمس الجمعة، في حملة مكثفة على الباعة الجائلين في المنطقة المركزية بوسط الدمام.

بسطات مخالفة

وأوضحت بلدية وسط الدمام أن الحملة أسفرت عن رفع 45 بسطة مخالفة، ومصادرة 271 كرتونًا من الفاكهة والخضراوات، وتسليم الصالح منها للجمعيات الخيرية، إضافة إلى مصادرة 9 عربات لبيع الأغذية والمأكولات، و9 ميزانات، وإزالة 24 مبسطًا لبيع الحمام والطيور.

إجراءات وعقوبات

وأكدت البلدية أن الفرق الرقابية في ⁧‫بلدية وسط الدمام‬⁩ تمكنت من ضبط شقة سكنية تستخدم كمستودع ومعمل لتحضير الأطعمة تابعة لأحد المطاعم، وإتلاف 720 كيلو جرامًا من اللحوم والأسماك الفاسدة، وغير الصالحة للاستخدام، وإغلاق الشقة والمطعم وتطبيق كل الإجراءات والعقوبات النظامية بحق المخالفين.

جولات رقابية

فيما أكدت البلدية أن الجولات الرقابية مستمرة بالتعاون مع الجهات المشتركة للحفاظ على الصحة العامة، وفرض العقوبات بحق المخالفين للأنظمة الصحية والبلدية.

منشآت مخالفة

كانت بلدية وسط الدمام، قد أغلقت 6 منشآت تجارية مخالفة للاشتراطات البلدية، ومنشأتين غذائيتين؛ وذلك لتدني مستوى النظافة العامة للعاملين ومخالفة الإجراءات والتدابير الوقائية، إضافةً إلى ضبط 11 كيلو جرامًا من اللحوم الفاسدة.

محطات الوقود

وواصلت البلدية جولاتها الرقابية على محطات الوقود، ومراكز الخدمة؛ لمتابعة أعمال التطوير وللتأكد من عمل شاشات الأسعار وفق الاشتراطات والأنظمة، داعيةً المواطنين للإبلاغ عن المحطات المخالفة عبر «940».

ورش مخالفة

كما أغلقت الفرق الرقابية ببلدية وسط الدمام 4 ورش مخالفة لم تتقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية، بالإضافة الى تشويهها للمظهر العام بالعمل خارج نطاق الورشة، وذلك ضمن حملة ميدانية في المنطقة الصناعية «خضرية الدمام».