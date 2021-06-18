شكرا لقرائتكم خبر عن الطعام الصحي وممارسة الرياضة «طوق النجاة» من أمراض الكلى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت إحصائية ميدانية أجريت في المملكة، أن نسبة المصابين بالفشل الكلوي المزمن، تُقدر بنحو 7.5 % من المشاركين بالدراسة، فيما وصلت تكلفة الغسيل للمريض سنويا في 2018 نحو نصف مليون ريال.

من ناحيتهم، أكد مختصون أن الطعام الصحي، وممارسة الرياضة بانتظام، وشرب الماء بكمية كافية، والنوم لمدة سبع إلى ثماني ساعات ليلًا، أهم الأسباب المؤدية للحفاظ على الكلى.

وأكدوا ضرورة أهمية متابعة المرضى مع طبيبهم المختص، وعدم إهمال حالتهم الصحية، واتباع تعليمات المختصين، وأخذها من مصادرها الصحيحة، محذرين من استخدام الأدوية بشكل عشوائي، وأن استخدامها لفترات طويلة بدون متابعة طبية له تأثير عكسي على صحة الكلى.

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خطورة استخدام الأدوية بدون متابعة طبية

قال مدير الشؤون الصيدلانية بشبكة الدمام الصحي الصيدلي أحمد الشمري: إن أجسامنا من نعم الله التي حبانا بها، وتتكون من مجموعة من الأعضاء، تعتبر كالأجهزة أو مصانع صغيرة بالغة الكفاءة والتعقيد، كل منها له مسؤوليته ودوره الحيوي، الذي يضمن استمرارية وكفاءة الأداء لهذا الإعجاز.

وأضاف: من عجيب صنع الخالق، عز وجل، في هذه الأعضاء الحيوية الكلى، التي تعمل على تنقية الدم من الفضلات وموازنة مستويات الأملاح والماء داخل جسم الإنسان، إضافةً إلى وظائف حيوية أخرى، كتنظيم ضغط الدم، ومعادلة حموضته، وتحفيز إنتاج كريات الدم الحمراء، وأيضًا إنتاج فيتامين «د» النشط، الذي يلعب دورًا حيويًا في امتصاص الكالسيوم من الغذاء ليمد الجسم باحتياجه.

وشدد على ضرورة دور الكلى، وضرورة الحفاظ عليها، باتباع نمط حياة صحي، من تناول الأكل الصحي متوازن العناصر الغذائية، وممارسة الرياضة بانتظام، وشرب الماء بكمية كافية، والنوم لمدة سبع إلى ثماني ساعات ليلًا، والابتعاد عن العادات الضارة، كالتدخين، وغيره، مؤكدًا أن الكلى تعمل على تنقية ما يقارب 1500 لتر من الدم يوميًا، وتخليص الجسم من المواد الضارة عن طريق وحدات صغيرة «nephrons».

وأشار الشمري إلى ضرورة معرفة بعض الأمور الهامة بخصوص استخدام الأدوية، التي تنقسم من حيث تأثيرها أو تأثرها، إلى أدوية سامة بذاتها للكلى، عن طريق جرح المرشحات أو تكوين بلورات أو تحلل أنسجة تسد هذه المرشحات فتسبب فشل الكلى بشكل كلي أو جزئي، مثال على هذه بعض المضادات الحيوية ومضادات الالتهابات غير الاستيرودية، وبعض الأدوية النفسية، وقسم آخر تضاعف سمية الأدوية الضارة للكلى كبعض مدرات البول وبعض المضادات الحيوية، وهناك أدوية تتراكم داخل الجسم وتؤدي إلى ظهور أعراض جانبية غير مرغوب فيها في حال قصور وظائف الكلى أو فشلها، ما يحتم تغييرها من قبل الفريق المعالج إلى بدائل آمنة أو تغيير جرعاتها بما يتوافق مع كل حالة على حدة.

وتابع: تكمن خطورة هذه الأدوية عند استخدامها لفترات طويلة بدون متابعة طبية أو مشاركة أدوية لمرضى آخرين أو عند مراجعة بعض المرضى لأكثر من مركز أو منشأة صحية وعدم إحضار أدويتهم معهم للطبيب المعالج أو مراجعتها من قبل الصيدلي المختص.

ونبه بأهمية متابعة المرضى مع طبيبهم المختص، وعدم إهمال حالتهم الصحية، واتباع تعليمات المختصين، وأخذها من مصادرها الصحيحة، إضافةً إلى أهمية متابعة الحالة الصحية كمرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وارتفاع كتلة الجسم لما لها من تأثير عكسي على صحة الكلى.

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إعانات مادية سنوية.. وبطاقات تخفيض

أكد المحامي أحمد المالكي أن الدولة وافقت على اقتراح مجلس الخدمة المدنية بمنح الموظف المصاب بالفشل الكلوي إجازة براتب كامل، عن الأيام التي يخضع فيها للغسيل بالتنقية الدموية، بموجب تقرير من الجهة الطبية، التي تتولى علاجه، ومنح المرضى الذين زرعت لهم أعضاء تخفيضًا على تذاكر الخطوط الجوية السعودية، بمقدار 25 % على القطاعات الداخلية بواقع ثلاث تذاكر، بالإضافة إلى المتبرع بكليته ثلاث تذاكر مخفضة بنسبة 50 %.

وأشار إلى صرف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إعانة مادية سنوية لمرضى الفشل الكلوي الفقراء، خاصة المحتاجين منهم مبلغا قدره عشرة آلاف ريال، ومنح مريض الفشل الكلوي 240 كيلو جرامًا من الأدوية مجانًا.

ولفت إلى شمول مرضى الفشل الكلوي بنظام رعاية المعاقين في المملكة، من حيث الإعانات، وبطاقات التخفيض، وكل الخدمات التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لفئات المعاقين، واعتبار العسكري المصاب بالفشل الكلوي غير لائق طبيًا بموجب نظام التقاعد العسكري، ويصرف له 70 % من آخر راتب كان يتقاضاه قبل التقاعد، شريطة أن توصي اللجنة الطبية العسكرية العليا بذلك لمْن هم في مراحل متقدمة من الفشل الكلوي، وبعد استنفاد المريض ما مقداره 90 يومًا إجازة غسيل كلى، ويستمر المتبرعون بالكلى في عملهم واعتبارهم لائقين للخدمة العسكرية، وفي حالة تدهور حالتهم يحالون إلى التقاعد ويصرف لهم أيضًا 70 % من آخر راتب يتقاضونه.

وتابع المالكي إن من حقوق مرضى الفشل الكلوي رفض التحدث أو مقابلة من ليست له علاقة بالمؤسسة الصحية والتعرف على هوية الطبيب المعالج والممرضين والقائمين على رعايته بمسمياتهم الوظيفية، وتوفير خدمات الترجمة عند الحاجة، والحفاظ على خصوصيته، وأن تتم رعايته في جو آمن وتوفير أخصائي نفسي والحصول على الرعاية المنزلية، وإبلاغه عن سبب خضوعه للفحوصات والعلاجات المختلفة وإبلاغه إذا استدعت الحالة تحويله إلى أي مؤسسات علاجية أخرى خارج المركز الصحي الطبي بحسب اللوائح والأنظمة المعمول بها في وزارة الصحة.

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السكري وضغط الدم أبرز أسباب الإصابات

بين استشاري الكلى د. حبيب الرمضان، أن الكلى تعتبر من أعضاء الجسم المسؤولة عن تصفية الدم من السموم الناتجة عن عمليات الأيض، وأن دورها أساسي في المحافظة على مستويات دقيقة وثابتة من السوائل، ودرجة حمضية الدم، وأملاح الصوديوم والبوتاسيوم، وكذلك لديها دور هام في المساعدة على إنتاج هيموجلوبين الدم، والمحافظة على صحة العظام.

وأوضح أن أمراض الكلى تنقسم بحسب الجزء المتضرر منها، إذ تعتبر أمراض كبيبات الكلى، وهو الجزء المسؤول عن تنقية السوائل من الدم، كالتهابات كبيبات الكلى، أو المتلازمة الكلوية، وهي من الأمراض التي قد تصيب الكلى وتؤدي للفشل الكلوي النهائي.

وأضافت: أما أمراض أنسجة الفراغات بين الكبيبات كالتهابات الكلية، فهي أحد أهم أمراض الكلى الناتجة عن الاستخدام المفرط في المسكنات أو بعض المضادات الحيوية، فيما تصنف أمراض الكلى بالمدة الزمنية للمرض، فالقصور الكلوي الحاد هو قصور مفاجئ لوظائف الكلى نتيجة عدة أسباب، وقد يتم الشفاء منها بمعالجة السبب الأولي المؤدي للقصور.

وتابعت: أما القصور الكلوي المزمن، فهو ضرر تدريجي لعمل الكلى، وينقسم إلى درجات بحسب مقدار تنقية الكلى للسوائل، موضحةً أن مرض الفشل الكلوي أو قصور الكلى المزمن من الأمراض الشائعة في العالم، وبينت إحصائية ميدانية أجريت في المملكة أن نسبة المصابين بالفشل الكلوي المزمن تقدر بنحو 7.5 % من المشاركين بالدراسة، فيما بينت إحصائيات الدراسة الوطنية للصحة والغذاء الأمريكية أن نسبة القصور الكلوي المزمن يصل إلى 11 % من السكان، أي بنحو 2.1 مليون مصاب.

وأكملت: من أشهر أسباب قصور الكلى هو داء السكري، يليه ارتفاع ضغط الدم، وتضييق الشريان الكلوي، وأمراض القلب المزمنة، والسمنة المفرطة، وأمراض انسداد مجرى البول، ومن الأمراض الأقل شيوعًا، أمراض التهابات كبيبات الكلى، وأمراض الكلى الوراثية، كداء الكلى متعددة الكيسات.

وعن طرق المحافظة على الكلى، قالت إنها تشمل المحافظة على سكر وضغط الدم، إذا كان المريض يعاني منهما، والمحافظة على الوزن المثالي، وتجنب المسكنات بقدر الإمكان، وتجنب التدخين.

أما عن طرق المحافظة على الكلى فهي معالجة المسبب إن كان من الممكن شفاؤه، والمحافظة على نظام غذائي متوازن قليل الملح واللحوم، وغني بالفواكه والخضراوات.

وبخصوص علاج فشل الكلى النهائي، قالت: إن زراعة الكلي هي أفضل اختيار، فإن لم يكن متاحا للمريض، فيوجد نوعان من العلاجات، وهي غسيل الدم، أو ديلزة الدم، والغسيل البريتوني، ويمكن للمريض اختيار أحدهما.

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غياب الدعم النفسي وقلة عدد الأسرّة

أكد المواطن «فيصل الشمري» ضرورة وجود حملات توعية مكثفة لجميع الفئات، عن أسباب الفشل الكلوي، وأهم وأبرز الأسباب التي تؤدي إليه، مؤكدًا أن مرضى الكلى يحتاجون الدعم النفسي من جميع من حولهم.

وأوضح أن أبرز العوائق لدى مرضى الفشل الكلوي هي قلة الأسرّة في المستشفيات، إضافةً إلى التأخير في بعض المواعيد.

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تواصل دائم وتوعيات مناسبة

شدد المواطن «عبدالرحمن بن محمد» على ضرورة التواصل بين الجهات المختصة، ووحدات غسيل الكلى، والمرضى، بشكل مباشر ودائم، وإعطائهم التوعيات المناسبة، حتى بعد الغسيل، خاصةً أنهم يحتاجون لكل دعم، وعلى جميع الأصعدة.

وأشار إلى أن أبرز التحديات هي أن هناك مراكز غسيل كلى لا يتوافر بها كامل الاستعدادات لاستقبال أكبر عدد من المرضى.

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مراكز مستقلة عن المستشفيات

قال المواطن «سعد شعلان»: إن مرضى الكلى بحاجة إلى مراكز مستقلة عن المستشفيات، يتم فيها استقبال مرضى الكلى بشكل مباشر، على مدار 24 ساعة، ويكون المركز مكتمل الخدمات، مع توفير طاقم متخصص لديه الخبرة الكاملة في التعامل مع مرضى الفشل الكلوي، بالإضافة إلى توفير كافة الأدوية التي يحتاجها المرضى.

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42 ألف مستفيد من مركز «كانو» خلال «كورونا»

بين مدير مركز «كانو» د. محمد البقال أن مركز كانو لأمراض الكلى بمجمع الدمام الطبي، يعد من أهم مراكز الكلى في المنطقة الشرقية، والذي تم افتتاحه في عام 2001م.

ويتكون المركز من أقسام مختلفة لخدمة مرضى الكلى، ومنها قسم الغسيل الدموي الكلوي، وقسم الغسيل البريتوني، والعيادات، ومختبر سحب الدم، والصيدلية، وقاعة تعليمية، بالإضافة إلى غرفة عمليات صغرى؛ لإجراء قساطر الغسيل الدموي، وكذلك أخذ عينات خزعة الكلى.

وأضاف: يغطي المركز شريحة كبيرة حسب التوزيع الجغرافي للإحالات لمجمع الدمام الطبي سواء من المراكز الصحية أو المستشفيات الطرفية التابعة للوزارة والتحويلات الداخلية من الأقسام الطبية الأخرى بالمجمع وكذلك المستشفيات الأخرى عند عدم توفر الخدمة لديهم كمستشفى قوى الأمن بالدمام ومستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام وغيرهما، ومن الخطط التوسعية في المركز هي لوحدة الغسيل الدموي التي يجري تنفيذها قريبا بإذنه تعالى لزيادة الطاقة الاستيعابية للوحدة، وذلك باستبدال محطة معالجة المياه القديمة بجديدة تعطي إنتاجية أكثر وجودة أفضل، وكذلك إضافة أجهزة غسيل دموي جديدة لتحقيق هذه الأهداف.

وتابع: يبلغ عدد مرضى الغسيل الدموي حوالي 250 مريضًا دائمًا، بمعدل ثلاث غسلات أسبوعيًا، بما يساوي حوالي 3000 جلسة غسيل شهريًا، وإضافة لذلك، يتم إجراء 250 جلسة غسيل دموي طارئ في مركز الطوارئ والقلب والعناية المركزة وأقسام التنويم بالمجمع، وكذلك كان للمركز دور مهم في فترة جائحة «كورونا».

وأشار إلى تخصيص غرفة عزل لمرضى «كورونا» للغسيل الدموي، دون الحاجة لتنويم المريض لمن لا تستدعي حالتهم الطبية التنويم بالمستشفى، ويبلغ عدد مرضى الغسيل البريتوني حوالي 50 مريضًا، والذين يتم تدريبهم قبل البدء في هذا النوع من الغسيل المنزلي في وحدة الغسيل البريتوني، ومن ثم يتم متابعتهم بشكل شهري في العيادات، والتي يبلغ عددها ثلاث عيادات أسبوعيًا.

وتابع: يحتوي مركز كانو على قسم العيادات الذي يتم فيه متابعة أمراض الكلى والضغط وكذلك عيادة زراعة الكلى، وكذلك يقوم المركز بالتنسيق لتحويل المرضى المؤهلين مبدئيا لزراعة الكلى لمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام ويبلغ عدد المرضى المراجعين للعيادات حوالي 550 مريضا شهريا.

واختتم د. البقال بأن عدد المستفيدين من وحدات الغسيل والعيادات في مركز كانو في العام 2020 وحتى الربع الأول من العام 2021 حوالي 42.196 مستفيدًا.

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100 ألف ريال تأمين الغسيل

كشف مجلس الضمان الصحي التعاوني، عبر موقعه الإلكتروني، أن وثيقة الضمان الموحدة تغطي تكاليف الغسيل الكلوي بحد أقصى 100 ألف ريال سعودي خلال مدة الوثيقة.

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جرافيك

ماذا تعرف عن الكلى؟

الموقع

- بالقرب من منتصف الظهر أسفل القفص الصدري مباشرة

- داخل كل كلية هنالك ما يقارب مليونًا من الهياكل الصغيرة تسمى النفرون «الكُلْيُوْن»

- يقوم النفرون بتصفية الدم ويزيل السموم والمياه الزائدة من خلال تحويلها إلى بول

الأمراض

1- الفشل الكلوي الحاد

2- السرطان

3- التكيسات

4- الحصوات

5- الالتهابات

الأسباب

أسباب وراثية

مرض السكري

ارتفاع ضغط الدم

التهابات الكلى المناعية

تكيس الكلى

استخدام أدوية ضارة للكلى على المدى الطويل