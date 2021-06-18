شكرا لقرائتكم خبر عن مطار «الملك فهد الدولي» الأقل شكاوى في مايو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الهيئة العامة للطيران المدني عن ارتفاع إجمالي الشكاوى، التي رفعت من المسافرين على الناقلات الجوية خلال شهر مايو الماضي، والتي بلغت 285 شكوى مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2020، التي وصلت فيه الشكاوى إلى 165 شكوى.

أقل الشكاوى

ورصد مؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات من واقع عدد الشكاوى المرفوعة من المسافرين للهيئة خلال شهر مايو 2021م، أن الخطوط الجوية السعودية جاءت كأقل شركات الطيران شكاوى خلال الشهر الماضي، وذلك بواقع 4 شكاوى لكل 100 ألف مسافر وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت خلال مايو الماضي إلى 77 %، بينما جاء طيران ناس ثانياً بواقع 13 شكوى لكل 100 ألف مسافر خلال الشهر الماضي وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 90 %، وحلّ ثالثًا طيران أديل بعدد شكاوى في الشهر مايو الماضي وصلت إلى 37 شكوى لكل 100 ألف مسافر وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 50 %.

وجاء أكثر تصنيفات الشكاوى تداولاً لشهر مايو الماضي عن استرجاع قيمة التذاكر أولاً ثم إلغاء الرحلات، ثم تأخير الرحلات.

علاج المشكلات

وأوضحت الهيئة أن مؤشر تصنيف مقدمي خدمات المطارات، أشار إلى حصول مطار الملك فهد الدولي بالدمام كأقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة لكل 100 ألف مسافر في المؤشر خلال شهر مايو، وذلك بواقع شكوتين وبنسبة معالجة لها بالوقت المحدد بلغت 67 %، بينما جاء ثانيًا مطار أبها الدولي بواقع شكوتين لكل 100 ألف مسافر قُدمت على المطار وتم إغلاقها بنسبة 100 %، فيما حلّ مطار نجران الدولي ثالثاً بواقع ثلاث شكاوى لكل 100 ألف مسافر وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100 %، وحلت المطارات التالية على التوالي كأقل المطارات شكاوى لكل 100 ألف مسافر وهي: «مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، مطار الملك سعود بالباحة، مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي بجازان، مطار الطائف الدولي، مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك، مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز الدولي بينبع، مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، مطار شرورة، مطار القيصومة، مطار بيشة، مطار الأحساء الدولي».

تقرير شهري

وأوضحت الهيئة أن إصدار التقرير الشهري لمؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات «من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة»، يستهدف تقديم معلومات للمسافرين عن أداء مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات في حل شكاوى عملائهم؛ ليتمكن المسافرون من اختيار مقدم الخدمة المناسب، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية وإظهار مصداقية الهيئة وحرصها على شكاوى المسافرين وتحفيز المنافسة العادلة بين مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات لتطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.