روسيا وتركيا.. "وجبة رئيسية" على مائدة ميركل وماكرون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت المسشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن الاتحاد الأوروبي يواجه "تحديات كبيرة " في التعامل مع كل من روسيا وتركيا.

وقالت ميركل، الجمعة، في برلين بشأن العلاقة بتركيا: "من ناحية هناك اختلافات في الرأي، ومن ناحية أخرى هناك اعتماد متبادل على الطرف الآخر لصياغة قضايا بعينها. فهناك مسألة الهجرة ومسألة مستقبل ليبيا ومسألة مستقبل سوريا".

وأضافت ميركل، في مستهل زيارة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى ألمانيا، قائلة: "تعد روسيا تحديا كبيرا لنا، ولكن روسيا أيضا هي الجار القاري الأكبر للاتحاد الأوروبي".



وواصلت ميركل القول: "علينا أن ندرك أننا جميعا معرضون لهجمات مختلطة، لكن من ناحية أخرى لدينا مصلحة كبيرة إذا أردنا الأمن والاستقرار في الاتحاد الأوروبي أن نظل في حوار مع روسيا مهما كان ذلك صعبا".

ووافق الرئيس ماكرون على قول ميركل وعلق على ذلك قائلا: "أشارك كل ما قيل عن تركيا وروسيا"، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بتركيا يجب مراعاة مواقف دولتي الاتحاد الأوروبي، اليونان وقبرص، إضافة إلى الموقع الاستراتيجي في شرق البحر المتوسط والشرق الأوسط وليبيا والقوقاز.

وقال ماكرون إنه من الواجب إيجاد خط مشترك في مواجهة روسيا.

وقدمت ميركل الشكر إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن لبدئه الحوار مع الحكومة الروسية.

وعلى مأدبة العشاء المشتركة بمبنى المستشارية تناول الزعيمان قضايا السياسة الأوروبية ويركزان على التصويت الفرنسي الألماني أمام المجلس الأوروبي، حيث يجتمع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في بروكسل يومي 24 و 25 من الشهر الجاري.