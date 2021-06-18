موجز ”الخليج 365” للسياحة.. شرط ألمانيا وبروتوكول أوروبا للمسافرين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.

طالب الرئيس الفرنسي، الاتحاد الأوروبي بتنسيق أفضل لسياسات إعادة فتح الحدود، لتجنب إعادة إدخال سلالات جديدة من "كوفيد-19".

قررت ألمانيا فتح حدودها أمام المسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين تلقوا لقاح "كوفيد-19".

أصدر المجلس الأوروبي قائمة محدثة للبلدان والمناطق الإدارية الخاصة التي ينبغي رفع القيود المفروضة على سفر رعاياها إلى أوروبا.

أصدرت وكالة الاتحاد الأوروبي لسلامة الطيران والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها بروتوكولا جديدا لسلامة صحة الطيران.

