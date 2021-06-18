ماكرون يحذر دول الاتحاد الأوروبي من إعادة فتح الحدود.. ما السبب؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالب الرئيس الفرنسي، الاتحاد الأوروبي بتنسيق أفضل لسياسات إعادة فتح الحدود، لتجنب إعادة إدخال سلالات جديدة من "كوفيد-19".

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، في برلين، الجمعة، إن دول الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تنسيق أفضل لسياسات إعادة فتح الحدود المتعلقة بكوفيد-19.

وأصدر المجلس الأوروبي، الجمعة، قائمة محدثة للبلدان والمناطق الإدارية الخاصة التي ينبغي رفع القيود المفروضة على سفر رعاياها إلى أوروبا.

وأضاف ماكرون:"أعادت بعض الدول فتح حدودها في وقت سابق لأسباب تتعلق بصناعة السياحة، لكن علينا الحرص لتجنب إعادة إدخال سلالات جديدة"، وذلك حسب رويترز.

قائمة أوروبا الجديدة

وبناء على المعايير والشروط المنصوص عليها في توصية المجلس الأوروبي، اعتبارا من 18 يونيو/حزيران 2021، يجب على الدول الأعضاء أن ترفع تدريجيا القيود المفروضة على السفر للمقيمين في البلدان التالية.

وتشمل قائمة الدول كلا من :ألبانيا، أستراليا، إسرائيل، اليابان، لبنان، نيوزيلندا، جمهورية مقدونيا، رواندا، صربيا، سنغافورة، كوريا الجنوبية، تايلاند، الولايات المتحدة، وتظل الصين رهن المعاملة بالمثل.

كما يتعين رفع القيود المفروضة على السفر تدريجيا في المنطقتين الإدارتين الخاصتين فى هونج كونج وماكاو، فيما تم رفع شرط المعاملة بالمثل لهذه المناطق الإدارية الخاصة.

ألمانيا تفتح حدودها

وكانت ألمانيا، قد قررت يوم الخميس، فتح حدودها أمام المسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين تلقوا لقاح "كوفيد-19"، كما قررت، الجمعة، رفع كل من الأردن، والأراضي الفلسطينية، من قائمة المناطق المعرضة لخطر تفشي الفيروس.

وحسب وكالة فرانس برس، قالت وزارة الداخلية إنه اعتبارا من 25 يونيو/حزيران الجاري يمكن للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي دخول ألمانيا لأي سبب من الأسباب مثل السياحة أو الدراسة.

ويسمح حاليا بدخول البلاد فقط للأشخاص الذين لديهم أسباب استثنائية مثبتة.

لكن الحكومة الألمانية اشترطت على المسافرين أن يكونوا قد أتموا 14 يوما على الأقل من وصولهم تلقي لقاح معتمد من وكالة الأدوية الأوروبية.

قائمة ألمانيا الجديدة

فيما قال معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية،الجمعة، إن ألمانيا رفعت الأردن والأراضي الفلسطينية، وفرنسا، واليونان، وسويسرا، ومناطق من إسبانيا، من قائمتها للمناطق المعرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

حسب وكالة الأنباء الألمانية تمثل تلك الدول مقاصد رئيسية للعطلات الصيفية.

وسيؤدي هذا إلى عدم إلزام الأشخاص الذين يدخلون ألمانيا من هذه المناطق بحجر صحي لمدة 10 أيام.

وتم أيضا استبعاد بلجيكا، والمنطقة الجنوبية من الدنمارك، وإستونيا، وليتوانيا، و3 أقاليم في هولندا، والنرويج، وعدة مناطق في سلوفينيا، وسانت لوسيا، من القائمة.