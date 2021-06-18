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شكرا لقرائتكم الخضيري يحذر من سلوكيات خاطئة بعد الأكل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-18
وأضاف: الضرر قد يكون في طريقة التحضير والطهو، فإما تحرقه أو تضيف زيوتًا مهدرجة وملحًا زائدًا أو سكرًا زيادة، فيكون الطعام مسرطنًا.
الخضيري يحذر من سلوكيات خاطئة بعد الأكل
الضرر قد يكون في طريقة التحضير والطهو
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذر الدكتور فهد الخضيري، أستاذ علم المسرطنات، من بعض السلوكيات الخاطئة بعد الأكل، مثل النوم أو التدخين.
مبالغة في الكمية:
وأكد الخضيري، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الجمعة: أنه لا يوجد طعام سيئ وضار؛ لكن الضرر يكمن في طريقتك، فمبالغتك بالكمية يضر أو يصيب بالتخمة.
ضرر:
وأضاف: الضرر قد يكون في طريقة التحضير والطهو، فإما تحرقه أو تضيف زيوتًا مهدرجة وملحًا زائدًا أو سكرًا زيادة، فيكون الطعام مسرطنًا.
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