الخضيري يحذر من سلوكيات خاطئة بعد الأكل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذر الدكتور فهد الخضيري، أستاذ علم المسرطنات، من بعض السلوكيات الخاطئة بعد الأكل، مثل النوم أو التدخين.

مبالغة في الكمية:

وأكد الخضيري، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الجمعة: أنه لا يوجد طعام سيئ وضار؛ لكن الضرر يكمن في طريقتك، فمبالغتك بالكمية يضر أو يصيب بالتخمة.

ضرر:

وأضاف: الضرر قد يكون في طريقة التحضير والطهو، فإما تحرقه أو تضيف زيوتًا مهدرجة وملحًا زائدًا أو سكرًا زيادة، فيكون الطعام مسرطنًا.

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