، انطلاق التصفيات المؤهلة إلى كأس العرب فيفا 2021 غدًا ،

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تنطلق غدًا السبت التصفيات المؤهلة إلى كأس العرب (FIFA 2021) في قطر، وسيتواجه فيها أربعة عشر منتخبًا في العاصمة القطرية بنظام خروج المغلوب.
وتتنافس في التصفيات 14 منتخبًا الأقل تصنيفًا وفق ترتيب المنتخبات الوطنية الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)؛ لحجز 7 بطاقات مؤهلة لنهائيات البطولة.
وسيحجز الفائزون في كل مباراة تذكرة العبور إلى الدور النهائي من البطولة التي ستقام في الفترة من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول، وتنتظرهم قطر (البلد المضيف) إلى جانب منتخبات العراق وتونس والإمارات وسوريا والمغرب والسعودية وتونس والجزائر.
وتشهد التصفيات 7 مباريات من الـ19 إلى الـ25 الجاري بواقع مباراة واحدة يوميًّا، وتنطلق بمواجهة بين منتخبَي ليبيا والسودان في ملعب "خليفة الدولي"، تليها في 20 يونيو/ حزيران مباراة تجمع بين عُمان والصومال في ملعب "جاسم بن حمد"، ثم مباراة الأردن وجنوب السودان يوم الـ21 من الشهر الجاري في ملعب "خليفة الدولي".
ويشهد ملعب "جاسم بن حمد" يوم الـ22 من الشهر الجاري مواجهة بين منتخبَي موريتانيا واليمن، ويلاقي منتخب لبنان نظيره الجيبوتي في الـ23 من الشهر الجاري بملعب "خليفة الدولي"، ويجمع ملعب "جاسم بن حمد" في الـ24 من الشهر الجاري بين منتخبَي فلسطين وجزر القمر، على أن تختتم التصفيات المؤهلة لكأس العرب يوم الـ25 من الشهر الجاري بمواجهة خليجية، يستضيفها ملعب "خليفة الدولي" بين منتخبَي البحرين والكويت.
18 يونيو 2021 - 8 ذو القعدة 1442 11:37 PM
بمواجهة ليبيا والسودانانطلاق التصفيات المؤهلة إلى كأس العرب فيفا 2021 غدًا
تنطلق غدًا السبت التصفيات المؤهلة إلى كأس العرب (FIFA 2021) في قطر، وسيتواجه فيها أربعة عشر منتخبًا في العاصمة القطرية بنظام خروج المغلوب.
وتتنافس في التصفيات 14 منتخبًا الأقل تصنيفًا وفق ترتيب المنتخبات الوطنية الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)؛ لحجز 7 بطاقات مؤهلة لنهائيات البطولة.
وسيحجز الفائزون في كل مباراة تذكرة العبور إلى الدور النهائي من البطولة التي ستقام في الفترة من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول، وتنتظرهم قطر (البلد المضيف) إلى جانب منتخبات العراق وتونس والإمارات وسوريا والمغرب والسعودية وتونس والجزائر.
وتشهد التصفيات 7 مباريات من الـ19 إلى الـ25 الجاري بواقع مباراة واحدة يوميًّا، وتنطلق بمواجهة بين منتخبَي ليبيا والسودان في ملعب "خليفة الدولي"، تليها في 20 يونيو/ حزيران مباراة تجمع بين عُمان والصومال في ملعب "جاسم بن حمد"، ثم مباراة الأردن وجنوب السودان يوم الـ21 من الشهر الجاري في ملعب "خليفة الدولي".
ويشهد ملعب "جاسم بن حمد" يوم الـ22 من الشهر الجاري مواجهة بين منتخبَي موريتانيا واليمن، ويلاقي منتخب لبنان نظيره الجيبوتي في الـ23 من الشهر الجاري بملعب "خليفة الدولي"، ويجمع ملعب "جاسم بن حمد" في الـ24 من الشهر الجاري بين منتخبَي فلسطين وجزر القمر، على أن تختتم التصفيات المؤهلة لكأس العرب يوم الـ25 من الشهر الجاري بمواجهة خليجية، يستضيفها ملعب "خليفة الدولي" بين منتخبَي البحرين والكويت.
، انطلاق التصفيات المؤهلة إلى كأس العرب فيفا 2021 غدًا ،
المصدر : الخليج 365
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