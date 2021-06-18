، ‏استشاري جراحة العظام: إصابة "تمبكتي" نادرة الحدوث ومن أخطر إصابات الملاعب ،

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وصف الدكتور سالم الزهراني، استشاري جراحة العظام وإصابات الملاعب والطب الرياضي إصابة حسان تمبكتي، بأنها من أخطر إصابات الملاعب وهي نادرة الحدوث، مستدركاً بأنه لو حصلت دون سرعة إسعاف وإنقاذ فقد تؤدي إلى الوفاة لا سمح الله.
وكشف سالم الزهراني لقناة "— الإخبارية - رياضة (@sport_ekh)
" تفاصيل إصابة "تمبكتي" قائلاً: "التحم بقوة مع زميله العويس، وفقد الوعي أثناء ارتقائه لصد الكرة، وسقط على رأسه، وحصلت له إصابة بالرقبة في فقرات العنق، وكأنه شخص سقط في المسبح".
فيديو | استشاري جراحة العظام د. سالم الزهراني: إصابة #حسان_تمبكتي من أخطر إصابات الملاعب وهي نادرة الحدوث ويجب مراقبة حالة اللاعب على مدار الساعة #الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/90ugypneu0— الإخبارية - رياضة (@sport_ekh) June 18, 2021
وأشاد الزهراني بحرفية ومهنية وكفاءة تعامل الأطباء في الملعب مع إصابة اللاعب بإعادة النفس والمؤشرات الحيوية مرة أخرى، مضيفاً أن "هذه اللحظات والثواني هي أخطر شيء لأنه لو لم تكن هناك حرفية كبيرة وحذر شديد في مباشرة الإصابة، ولدى اللاعب كسر في العنق قد يؤدي ذلك إلى إصابته بشلل رباعي لا سمح الله".
وشدد على ضرورة مراقبة حالة اللاعب على مدار الساعة.
وكان حسان تمبكتي قد تعرض لإصابة خطيرة خلال مشاركته، الثلاثاء الماضي، مع المنتخب السعودي في مباراته أمام أوزبكستان، بعد التحامه القوي مع حارس المرمى محمد العويس. (لمشاهدة الفيديو:— الإخبارية - رياضة (@sport_ekh)
)المنتخب السعودي
فيديو | استشاري جراحة العظام د. سالم الزهراني: إصابة #حسان_تمبكتي من أخطر إصابات الملاعب وهي نادرة الحدوث ويجب مراقبة حالة اللاعب على مدار الساعة #الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/90ugypneu0— الإخبارية - رياضة (@sport_ekh) June 18, 2021
18 يونيو 2021 - 8 ذو القعدة 1442 11:10 PM
أشاد بسرعة وحرفية التدخل الطبي في إسعافهاستشاري جراحة العظام: إصابة "تمبكتي" نادرة الحدوث ومن أخطر إصابات الملاعب
وصف الدكتور سالم الزهراني، استشاري جراحة العظام وإصابات الملاعب والطب الرياضي إصابة حسان تمبكتي، بأنها من أخطر إصابات الملاعب وهي نادرة الحدوث، مستدركاً بأنه لو حصلت دون سرعة إسعاف وإنقاذ فقد تؤدي إلى الوفاة لا سمح الله.
وكشف سالم الزهراني لقناة "— الإخبارية - رياضة (@sport_ekh)
" تفاصيل إصابة "تمبكتي" قائلاً: "التحم بقوة مع زميله العويس، وفقد الوعي أثناء ارتقائه لصد الكرة، وسقط على رأسه، وحصلت له إصابة بالرقبة في فقرات العنق، وكأنه شخص سقط في المسبح".
فيديو | استشاري جراحة العظام د. سالم الزهراني: إصابة #حسان_تمبكتي من أخطر إصابات الملاعب وهي نادرة الحدوث ويجب مراقبة حالة اللاعب على مدار الساعة #الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/90ugypneu0— الإخبارية - رياضة (@sport_ekh) June 18, 2021
وأشاد الزهراني بحرفية ومهنية وكفاءة تعامل الأطباء في الملعب مع إصابة اللاعب بإعادة النفس والمؤشرات الحيوية مرة أخرى، مضيفاً أن "هذه اللحظات والثواني هي أخطر شيء لأنه لو لم تكن هناك حرفية كبيرة وحذر شديد في مباشرة الإصابة، ولدى اللاعب كسر في العنق قد يؤدي ذلك إلى إصابته بشلل رباعي لا سمح الله".
وشدد على ضرورة مراقبة حالة اللاعب على مدار الساعة.
وكان حسان تمبكتي قد تعرض لإصابة خطيرة خلال مشاركته، الثلاثاء الماضي، مع المنتخب السعودي في مباراته أمام أوزبكستان، بعد التحامه القوي مع حارس المرمى محمد العويس. (لمشاهدة الفيديو:— الإخبارية - رياضة (@sport_ekh)
)
فيديو | استشاري جراحة العظام د. سالم الزهراني: إصابة #حسان_تمبكتي من أخطر إصابات الملاعب وهي نادرة الحدوث ويجب مراقبة حالة اللاعب على مدار الساعة #الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/90ugypneu0— الإخبارية - رياضة (@sport_ekh) June 18, 2021
، استشاري جراحة العظام: إصابة "تمبكتي" نادرة الحدوث ومن أخطر إصابات الملاعب ،
المصدر : الخليج 365
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