محمد بن مسعود - الدمام - بعد ارتباط اسمه بالنادي أبدى اللاعب الإماراتي علي مبخوت، لاعب نادي الجزيرة ترحيبه باللعب لنادي الاتحاد الموسم المقبل عقب أنباء ربطته بالعميد. وقال مبخوت في تصريحات: "الاتحاد نادٍ كبير، ولي الشرف إن ألعب لصالحه". وأضاف "لي شرف اللعب للاتحاد، ولكن الكلمة الأخيرة لدى إدارة نادي الجزيرة". وشارك اللاعب في 26 مباراة مع فريقه بدوري الخليج العربي، مسجلاً 25 هدفاً، وتمكن من صناعة 10 أهداف أخرى. وكانت أنباء قد ربطته باللعب الموسم المقبل لصالح الاتحاد ليكون بديلاً للصربي بريغوفيتش الذي اقترب من الانضمام للنجم الأحمر في بلاده. الاتحاد 18 يونيو 2021 - 8 ذو القعدة 1442 10:46 PM بعد ارتباط اسمه بالنادي علي مبخوت: اللعب لـ "الاتحاد" شرف كبير.. و"الجزيرة" صاحب القرار علي مبخوت: اللعب لـ "الاتحاد" شرف كبير.. و"الجزيرة" صاحب القرار أبدى اللاعب الإماراتي علي مبخوت، لاعب نادي الجزيرة ترحيبه باللعب لنادي الاتحاد الموسم المقبل عقب أنباء ربطته بالعميد. وقال مبخوت في تصريحات: "الاتحاد نادٍ كبير، ولي الشرف إن ألعب لصالحه". وأضاف "لي شرف اللعب للاتحاد، ولكن الكلمة الأخيرة لدى إدارة نادي الجزيرة". وشارك اللاعب في 26 مباراة مع فريقه بدوري الخليج العربي، مسجلاً 25 هدفاً، وتمكن من صناعة 10 أهداف أخرى. وكانت أنباء قد ربطته باللعب الموسم المقبل لصالح الاتحاد ليكون بديلاً للصربي بريغوفيتش الذي اقترب من الانضمام للنجم الأحمر في بلاده. الكلمات المفتاحية ، علي مبخوت: اللعب لـ "الاتحاد" شرف كبير.. و"الجزيرة" صاحب القرار ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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