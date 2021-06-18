، شركة سينمائية عالمية تستثمر 250 مليون دولار بالسعودية ،

محمد بن مسعود - الدمام - شاركت في إنتاج «ذا دارك نايت» و«أفاتار» و«هاري بوتر»

كشف فيلكس بلباس، الرئيس التنفيذي لشركة "مينومو" الإسبانية المتخصصة في صناعة السينما، أن الشركة تعتزم استثمار نحو 250 مليون دولار في السوق السعودية، من خلال مشروع مشترك مع شركة محلية.

وفي التفاصيل، أوضح "بلباس" في مقابلة مع قناة "الشرق للأخبار" أن الشراكة مع الشركة السعودية "نكست لفل" تنص على افتتاح مقر إقليمي في مدينة الرياض، وتوطين صناعة المحتوى السينمائي، إضافة إلى تدريب الكوادر السعودية، وتمكينهم عالميًّا.

وأشار إلى أن الشركة ستبدأ نشاطها في الرياض مطلع 2022، مبينًا أنها ستقدم خدمات إنتاجية ولوجستية واستشارية لتنفيذ الأعمال السينمائية، كما ستركز على المؤثرات المرئية وصناعة الأفلام الطويلة منها والقصيرة، بجانب الإنتاج التلفزيوني والإعلانات التجارية.

وشاركت شركة "مينومو" في إنتاج العديد من الأفلام العالمية مثل "ذا دارك نايت" و"أفاتار" و"ذيميشن" و"دوم" و"هاري بوتر".