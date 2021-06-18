محمد بن مسعود - الدمام - بعد ارتباط اسمه بالنادي أبدى اللاعب الإماراتي علي مبخوت، لاعب نادي الجزيرة ترحيبه باللعب لنادي الاتحاد الموسم المقبل عقب أنباء ربطته بالعميد. وقال مبخوت في تصريحات: "الاتحاد نادٍ كبير، ولي الشرف إن ألعب لصالحه". وأضاف "لي شرف اللعب للاتحاد، ولكن الكلمة الأخيرة لدى إدارة نادي الجزيرة". وشارك اللاعب في 26 مباراة مع فريقه بدوري الخليج العربي، مسجلاً 25 هدفاً، وتمكن من صناعة 10 أهداف أخرى. وكانت أنباء قد ربطته باللعب الموسم المقبل لصالح الاتحاد ليكون بديلاً للصربي بريغوفيتش الذي اقترب من الانضمام للنجم الأحمر في بلاده. الاتحاد

علي مبخوت: اللعب لـ "الاتحاد" شرف كبير.. و"الجزيرة" صاحب القرار محمد السيّد الخليج 365 2021-06-18 أبدى اللاعب الإماراتي علي مبخوت، لاعب نادي الجزيرة ترحيبه باللعب لنادي الاتحاد الموسم المقبل عقب أنباء ربطته بالعميد. وقال مبخوت في تصريحات: "الاتحاد نادٍ كبير، ولي الشرف إن ألعب لصالحه". وأضاف "لي شرف اللعب للاتحاد، ولكن الكلمة الأخيرة لدى إدارة نادي الجزيرة". وشارك اللاعب في 26 مباراة مع فريقه بدوري الخليج العربي، مسجلاً 25 هدفاً، وتمكن من صناعة 10 أهداف أخرى. وكانت أنباء قد ربطته باللعب الموسم المقبل لصالح الاتحاد ليكون بديلاً للصربي بريغوفيتش الذي اقترب من الانضمام للنجم الأحمر في بلاده. 18 يونيو 2021 - 8 ذو القعدة 1442 10:46 PM بعد ارتباط اسمه بالنادي بعد ارتباط اسمه بالنادي أبدى اللاعب الإماراتي علي مبخوت، لاعب نادي الجزيرة ترحيبه باللعب لنادي الاتحاد الموسم المقبل عقب أنباء ربطته بالعميد. وقال مبخوت في تصريحات: "الاتحاد نادٍ كبير، ولي الشرف إن ألعب لصالحه". وأضاف "لي شرف اللعب للاتحاد، ولكن الكلمة الأخيرة لدى إدارة نادي الجزيرة". وشارك اللاعب في 26 مباراة مع فريقه بدوري الخليج العربي، مسجلاً 25 هدفاً، وتمكن من صناعة 10 أهداف أخرى. وكانت أنباء قد ربطته باللعب الموسم المقبل لصالح الاتحاد ليكون بديلاً للصربي بريغوفيتش الذي اقترب من الانضمام للنجم الأحمر في بلاده.

، علي مبخوت: اللعب لـ "الاتحاد" شرف كبير.. و"الجزيرة" صاحب القرار ،

المصدر : الخليج 365

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