، "هيئة الرياض" تدشن الحملة التوعوية "رب اجعل هذا البلد آمناً" بمحافظات المنطقة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تهدف إلى تحصين المجتمع من خطر فرق الخوارج وفكرهم وتعزيز الوعي بخطرهم

فعّل فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض أنشطته الوقائية والتوعوية ضمن حملة «رب اجعل هذا البلد آمناً» بالمحافظات والمراكز التابعة للفرع.

وتفصيلاً، دشن الحملة الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله السند.

وبهذه المناسبة، أوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات أن هذه الحملة تهدف إلى تحصين المجتمع من خطر فرق الخوارج وفكرهم، وتسعى لتعزيز وعي منسوبي الرئاسة العامة بخطرهم، كما تهدف للتعريف بالجماعات والأحزاب المعاصرة التي تمثل معتقد الخوارج.

وأردف "الشبانات" أن ذلك يأتي انطلاقاً من قيام الرئاسة العامة بواجباتها ومسؤولياتها واختصاصاتها تحقيقاً لرسالتها؛ في تعزيز الولاء والانتماء والمواطنة من خلال مبدأ السمع والطاعة لولاة الأمور أيدهم الله، واجتماع الكلمة ووحدة الصف، والتحذير من الجماعات والأحزاب التي هي على معتقد وفكر الخوارج.

وتضمنت الحملة مشاركات توعوية عبر الشاشات الرقمية، والوسائل الإعلانية واللوحات الإرشادية بالتعاون مع عدد من القطاعات.

هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر