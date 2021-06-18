شكرا لمتابعة خبر عن صحة مكة تدعو الراغبين في التطوع الصحي لخدمة الحجيج للالتحاق بالفرص التطوعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

دعت الشؤون الصحية في منطقة مكة المكرمة االراغبين في التطوع الصحي، من أطباء وممارسين صحيين لخدمة الحجيج بالمستشفيات والمراكز الصحية بمشعر منى وعرفات، للالتحاق بالفرص التطوعية.

وقالت الشؤون الصحية في منطقة مكة أن ده يمكن الإطلاع على الفرص المطلوبة عبر بوابة صحة مكة

هنـــا

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الصحة ، أنه يشترط على الحاج الراغب بأداء المناسك أن يكون محصنا بجرعتين، أو بجرعة واحدة وأتم على الأقل أسبوعين بعد التطعيم بالجرعة، أو يكون محصنا متعافيا .