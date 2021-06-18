شكرا لمتابعة خبر عن شاب يستهبل على فتيات أوكرانيا "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - خاص (صدى):

وثق شاب مقطع فيديو لنفسه وهو يستهبل على فتيات أوكرانيا في شارع عام، حيث تم تداوله على نطاق واسع بعد قيامه بالتندر عليهن.

وظهر الشاب في الفيديو يقول:" هالو حق علي دقني أسود حق علي دقني أسود يا بنت"، حيث أثار الفيديو غضب متداوليه الذين اعتبروا ما قاله إساءة تستدعي محاسبته وتنفيذ عقوبة صارمة، حيث جاء في المادة الثانية من اختصاصات اللجنة القضائية بوزارة الاعلام في لوائح وأنظمة قواعد عمل اللجان المختصة بالنظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر وأحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع ،النظر في مخالفة السعودي الذي يرتكب خارج المملكة أياً من المحظورات المنصوص عليها في المادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر، وأياً من مخالفات أحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع، وتطبيق عقوبة مناسبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة الثامنة والثلاثين من نظام المطبوعات والنشر، والمادة السابعة عشرة من نظام الإعلام المرئي والمسموع أو اتخاذ الإجراءات الواردة فيهما.

وطالب متداولو الفيديو بضرورة معاقبة الشاب ومنعه من السفر كي يكون عبرة لغيره من الشبان الذين يتصرفون بشكل مسيئ لوطنهم، حيث رأى البعض أنه يبحث عن الشهرة بطريقة مشينة.