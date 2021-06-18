شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. طالبة تبتكر حقنة طبية إلكترونية دون تدخل بشري لحماية المرضى من الأخطاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

تمكنت طالبة طب وجراحة بجامعة أم القرى، رغد البغدادي، من ابتكار حقنة طبية إلكترونية دون تدخل بشري لحماية المرضى من الأخطاء.

وحصلت الطالبة أثناء مشاركتها في معرض جينيف للابتكارات 2021 الذي نظمته المنظمة العالمية للملكية الفكرية على الميدالية الفضية عن ابتكارها.

وذكرت "رغد، أن الحقنة تعمل بدون تدخل الأطباء، مضيفة أن الابتكار سيمكن الأطباء من التركيز على أشياء أخرى، وذلك بحسب حديثها بقناة "الإخبارية".

وأكدت أن ابتكارها يتميز بالدقة والسرعةوالمرونة، فضلا عن توفير الأيدى العاملة، وتقليل نسبة الفشل والأخطاء.