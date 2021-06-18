شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. مزارعون يروون تجربتهم في زراعة البطيخ الأحمر في القصيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يوسف الحميد (صدى):

تحتضن منطقة القصيم نحو 500 مزرعة تمد السوق المحلي بالبطيخ الأحمر، ومنها مزرعة في شمال القصيم يشرف عليها يعمل عليها عدد من المواطنين.

وقال المزارع في شمال منطقة القصيم، سمير مخيلص العوفي، أن أرض المنطقة صالحة للزراعة نظراً لخصوبة التربة والمياه الصالحة للري، وذلك بحسب ما قاله خلال حديثه بقناة "الإخبارية".

وسرد المزارع "سامي مرزوق" كيفية جمع إنتاجهم من البطيخ، والذي يتضمن قطف البطيخ، مرورًا بحملها ونقلها للسيارات ليتم بيعها في صباح اليوم التالي في الأسواق.

ولفت إلى أنهم يقطفون يوميًا ما يقارب من 50 طنا من البطيخ في المزرعة الواحدة، لأسواق المملكة، ومنها في منطقة بريدة.

الجدير بالذكر أن سوق بريدة يستقبل 150 مركبة محملة بالبطيخ، ويصل مبيعاتها إلى نحو 350 ألف ريال في اليوم الواحد.