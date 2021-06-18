شكرا لمتابعة خبر عن ماكنزي: واشنطن تعمل مع المملكة عن كثب لمواجهة الهجمات الحوثية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - واشنطن (صدى):

قال قائد القيادة المركزية الأمريكية، كينيث ماكنزي، الجمعة، إن "واشنطن تعمل مع المملكة عن كثب لمواجهة الهجمات الحوثية".

وأوضح كينيث ماكنزي أن "الحوثيين لا يريدون الجلوس إلى طاولة المفاوضات"، وأنهم "يسعون للسيطرة على مأرب قبل الانخراط في أي عملية تفاوضية".

ووجه اتهامات لإيران بأنها "غير مهتمة بتحقيق السلام في اليمن على الإطلاق، ولا بالأوضاع الإنسانية في البلاد".

وتابع أن "إيران تزود الحوثيين بالسلاح وترى أن مصلحتها في استمرار الحرب".