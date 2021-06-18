شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. مأذون شرعي: 95٪ من الشباب عازفين عن الزواج لأسباب مادية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

فسر مأذون شرعي سبب ارتفاع معدلات الزواج خلال جائحة كورونا إلى 8.9% مقارنة بعام 2019.

وذكر أن جائحة كورونا قللت من الأنشطة الاجتماعية وتراجع معه السبب الذي كان يحد من عزوف الشباب عن الزواح،وذلكبحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية.

ولفت إلى أن من 90 إلى 95 % من الشباب يعزفون عن الزواج لاسباب مادية، وهي تكاليف الزواج، وطلبات أهل الزوجة التي تصل إلى مبالغ خيالية لا تشجع الشباب على الزواج.