مبتعث سعودي يطور خارطة طريق لمدة 25 سنة لوزارة بريطانية

الرياض - محمد عبدالله - طوّر مبتعث سعودي خارطة طريق لمدة 25 سنة لصالح وزارة الإسكان البريطانية، مؤكدًا أن هدفه الوصول إلى صفر انبعاثات للكربون بحلول عام 2040.

وقال المبتعث السعودي لمرحلة الماجستير بجامعة «كرانفيلد» البريطانية محمد إسلام، في تصريحات لقناة «الإخبارية»: هذا مشروع جماعي بالتعاون مع الطلبة البريطانيين، يتعلق بتطوير خارطة طريق مستدامة بيئيًّا لمدة 25 عامًا، وتحقيق صفر انبعاثات كربون بحلول عام 2040.

وأضاف: تم التركيز في هذا البحث على عدة مناطق منها أكسفورد وهامبشير وكامبريدج، باعتبارها الأعلى نموًا اقتصاديًّا في المملكة المتحدة، كما تم التركيز على قطاع الإسكان ومدى مساهمته في تحقيق الهدف وهو صفر انبعاثات كربون.

وتابع المبتعث السعودي، أنه تم تبني الاقتصاد الدائري أيضًا، لمدى فعاليته في الاستفادة من تقليل الانبعاثات والحد من التلوث، لافتًا إلى أن المشروع حصد جائزة أفضل مشروع بحثي، كانت مقدّمة من كلية البيئة والمياه والطاقة بجامعة «كرانفيلد».

وأضاف أن هناك مشروعًا آخر يعمل عليه، يتعلق بمعالجة ميكروبيولوجيا التربة باستخدام خافضات التوتر السطحي، بالتعاون مع إحدى الشركات الأمريكية الكبرى.

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