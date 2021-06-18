«توكلنا»: تأمين مركبات المشتركين محفوظ.. و3 خطوات لاستعراضه

الرياض - محمد عبدالله - أكد تطبيق «توكلنا»، اليوم الجمعة، أن تأمين مركبات المشتركين محفوظ، ويمكنهم استعراضه بكل سهولة ويسر.

وخاطب «توكلنا» المستفيدين، في بيان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلًا: تأمينك محفوظ في تطبيق «توكلنا».. الآن تقدر تستعرض تأمين مركبتك بكل يسر وسهولة.

وأشار إلى إمكانية استعراض تفاصيل التأمين في 3 خطوات، وهي التوجه إلى لوحة البيانات ثم الضغط على أيقونة «تأمين المركبات»؛ ليتم عرض قائمة وثائق التأمينات، وأخيرًا الضغط على الوثيقة لاستعراض التفاصيل.

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