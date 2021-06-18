اكتمال الربط الإلكتروني لإصدار بطاقة صعود الطائرة للرحلات الداخلية عبر «توكلنا»

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، الجمعة، اكتمال عملية الربط الإلكتروني لإصدار بطاقة صعود الطائرة بالحالة الصحية في تطبيق «توكلنا» للرحلات الداخلية.

ويتم إصدار بطاقة صعود الطائرة إلكترونيًّا فقط للمسافرين، الذين حالتهم في التطبيق (مُحصّن/مُحصّن جرعة أولى/مُحصّن متعافٍ/لم تثبت إصابته).

ويعد الإجراء إحدى المبادرات التي دعمتها الهيئة للاستفادة من القدرات التقنية التي تملكها المملكة لتحسين تجربة المسافرين، من خلال ربط منظومة توكلنا مع أنظمة أمن المسافرين وأنظمة شركات الطيران الوطنية لتوفير المرونة اللازمة لصناعة رحلة سفر سهلة صحية وآمنة في المطارات والطائرات، فضلًا عن رفع كفاءة الحركة الاقتصادية والتشغيلية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الموصى بها من قبل اللجان المختصة.

وتعكس المبادرة ثمرات التعاون المشترك مع شركاء النجاح من الجهات الحكومية، وهم رئاسة أمن الدولة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ووزارة الصحة، والتعاون البنّاء من شركات الطيران الوطنية وشركة علم، في إنجاز المبادرة خلال فترة وجيزة لإتمام التطوير التقني المطلوب وربط الأنظمة بين الجهات لضمان نجاحها.