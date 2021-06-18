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بالفيديو.. ضبط شحنة كبتاجون في مرفأ بيروت قبل تصديرها للسعودية

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الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية، الجمعة، ضبط شحنة من حبوب ​الكبتاجون المخدرة​ في مرفأ بيروت، كانت معدة للتصدير إلى المملكة العربية .

وقال وزير الداخلية في ​حكومة​ تصريف الأعمال اللبنانية، ​محمد فهمي​، إن ملايين حبوب الكبتاجون التي تم ضبطها كانت وجهتها مدينة جدة في السعودية.

وطالب الوزير اللبناني الدول بأن تثق في لبنان كما في السابق، مشددا على جميع اللبنانيين ضرورة التعاون مع السلطات اللبنانية لإعادة الثقة ببلدهم، وفقًا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وكانت المملكة العربية السعودية حظرت في أبريل الماضي استيراد المنتجات الزراعية من لبنان، بعد ضبط شحنة من حبوب الكبتاجون المخدرة مخبأة داخل الفاكهة، قبل تهريبها إلى المملكة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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