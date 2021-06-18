مسؤول أمريكي: واشنطن تعمل مع السعودية لمواجهة هجمات ميليشيا الحوثي

الرياض - محمد عبدالله - أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية كينيث ماكنزي، الجمعة، أن واشنطن تعمل مع السعودية عن كثب لمواجهة هجمات ميليشيا الحوثي.

وشدد ماكنزي، في تصريحات نشرتها قناة «العربية»، على أن ميليشيا الحوثي لا تريد الجلوس إلى طاولة المفاوضات، مشيرًا إلى أنها تسعى للسيطرة على مأرب قبل الانخراط في أي عملية تفاوضية.

واتهم ماكنزي إيران بأنها غير مهتمة بتحقيق السلام في اليمن على الإطلاق، ولا بالأوضاع الإنسانية في البلاد، مشيرًا إلى أن إيران تزود الحوثيين بالسلاح، وترى أن مصلحتها في استمرار الحرب.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج، حمل الخميس، ميليشيا الحوثي مسؤولية فشل الجهود الرامية لإحلال السلام ووقف إراقة الدم في اليمن.

وندد ليندركينج بشدة، خلال لقائه وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، باستمرار هجمات الحوثيين على المدنيين، مؤكدًا أنه لا حل عسكريًّا للصراع في اليمن.

وبحث المبعوث الأمريكي لليمن ومسؤولة بريطانية، اليوم الجمعة، سبل الوصول لتنفيذ اتفاقية الرياض وتمكين الحكومة اليمنية من تلبية احتياجات اليمنيين.

وقالت الخارجية الأمريكية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن المباحثات التي عقدها ليندركينج مع السفير البريطاني، مايكل آرون؛ تستهدف «المضي قدمًا في تنفيذ اتفاقية الرياض، وتمكين الحكومة اليمنية من تلبية احتياجات اليمنيين».